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Роджер Федерер посетит Кубок Лэйвера

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Швейцарец посвятил этот приезд годовщине завершения карьеры

Роджер Федерер посетит Кубок Лэйвера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Швейцарский теннисист, 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер посетит игры Кубка Лэйвера в Ванкувере (Канада) в честь годовщины своего последнего матча, сыгранного в качестве профессионального спортсмена. Приезд Федерера анонсировали организаторы турнира.

Сообщается, что швейцарец пообщается с болельщиками и ответит на вопросы фанатов, а также примет участие в жеребьёвке перед матчами игрового дня. Мероприятия с Роджером Федерером пройдут в пятницу, 22 сентября.

Напомним, Роджер Федерер завершил карьеру в 41 год на Кубке Лэйвера 24 сентября 2022 года.

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В статье: Роджер Федерер
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