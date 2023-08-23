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ФОТО. Серена Уильямс второй раз стала мамой

Теннис
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Родилась Адира Ривер Оганян

ФОТО. Серена Уильямс второй раз стала мамой

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", американка Серена Уильямс во второй раз стала мамой. У Серены и её мужа Алексиса Оганяна родилась дочь, которую назвали Адирой Ривер.

"Добро пожаловать, Адира Ривер Оганян. Рад сообщить, что наш дом объединяет любовь: счастливая, здоровая новорождённая девочка и счастливая, здоровая мама. Спасибо, Серена. Ты сделала мне ещё один несравненный подарок — ты величайшая из матерей. Спасибо всему замечательному медицинскому персоналу, который позаботился о моей жене и дочери. Никогда не забуду тот момент, когда я представил Олимпии её младшую сестру.

Твой мир был бы подобен реке, а твоё благополучие — морским волнам", — написал счастливый отец в соцсетях, разместив фотографии жены и дочерей.

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В статье: Серена Уильямс
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