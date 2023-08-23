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Дель Потро: У Алькараса есть потенциал, чтобы быть ещё лучше в будущем
Чемпион US Open высказался об испанце
фото - Twitter
Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал, что будет следить за матчами испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США.
"Буду следить за Карлитосом. У него тоже очень сильный удар справа. У Алькараса есть потенциал, чтобы быть ещё лучше в будущем. Я без ума от его игры, его харизмы. Мне очень нравится, как он двигается на корте. И я считаю, что он делает много хорошего для спорта", — приводит слова дель Потро Tennis.com.
US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года в Нью-Йорке (США).
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