Дель Потро: У Алькараса есть потенциал, чтобы быть ещё лучше в будущем

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал, что будет следить за матчами испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате США.

"Буду следить за Карлитосом. У него тоже очень сильный удар справа. У Алькараса есть потенциал, чтобы быть ещё лучше в будущем. Я без ума от его игры, его харизмы. Мне очень нравится, как он двигается на корте. И я считаю, что он делает много хорошего для спорта", — приводит слова дель Потро Tennis.com.

US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года в Нью-Йорке (США).