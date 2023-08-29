Онс Жабер победы стартовала на US Open-2023

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла во второй круг хардового турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата США.

В матче первого раунда US Open пятая сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано.

US Open-2023. Первый раунд

Онс Жабер - Мария-Камиле Осорио-Серрано 7:5, 7:6 (7:4)

Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту. Жабер дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Жабер сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой.