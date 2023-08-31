  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. US Open-2023. Джон Изнер сделал 48 эйсов, но не смог выйти в 1/16 соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

US Open-2023. Джон Изнер сделал 48 эйсов, но не смог выйти в 1/16 соревнований

Теннис
(1 голосов)

Матч продлился около 4 часов

US Open-2023. Джон Изнер сделал 48 эйсов, но не смог выйти в 1/16 соревнований

Фото: BTU

Новина українською

Американский теннисист Майкл Ммо вышел в третий круг хардового турнира серии "Большого шлема" — Открытого чемпионата США.

В матче второго раунда US Open Ммо обыграл соотечественника Джона Изнера.

US Open-2023. Второй круг

Майкл Ммо - Джон Изнер 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:7)

Встреча продолжалась 3 часа 57 минут. Оба теннисиста получили уайлд-кард от организаторов.

Ммо 19 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Изнер выполнил 48 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. Этим матчем Изнер завершил карьеру.

За выход в 1/8 финала US Open Ммо сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко покидает US Open-2023 во втором круге соревнований
yellow-arrow
US Open. Надежда Киченок и Даниэль Коллинс вышли во второй круг парных соревнований
yellow-arrow
Янник Синнер в трех сетах обыграл Лоренцо Сонего и вышел в третий круг US Open
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джон Иснер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде