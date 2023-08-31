US Open-2023. Джон Изнер сделал 48 эйсов, но не смог выйти в 1/16 соревнований

Американский теннисист Майкл Ммо вышел в третий круг хардового турнира серии "Большого шлема" — Открытого чемпионата США.

В матче второго раунда US Open Ммо обыграл соотечественника Джона Изнера.

US Open-2023. Второй круг

Майкл Ммо - Джон Изнер 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:7)

Встреча продолжалась 3 часа 57 минут. Оба теннисиста получили уайлд-кард от организаторов.

Ммо 19 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Изнер выполнил 48 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта. Этим матчем Изнер завершил карьеру.

За выход в 1/8 финала US Open Ммо сыграет с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.