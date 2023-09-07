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Наоми Осака рассказала, когда возобновит карьеру

Теннис
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Японская теннисистка не играла длительное время

Наоми Осака рассказала, когда возобновит карьеру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась своим решительным настроением на возвращение в большой спорт после перерыва.

"Не знаю, как сложится начало года, на каком уровне буду играть. Мне надо будет войти в ритм и по крайней мере подготовить всё для успешной концовки сезона", — цитирует Осаку пресс-служба US Open.

напомним, что причиной перерыва в карьере Осаки стало рождение дочери Шай.

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В статье: Наоми Осака
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