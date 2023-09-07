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Наоми Осака рассказала, когда возобновит карьеру
Японская теннисистка не играла длительное время
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась своим решительным настроением на возвращение в большой спорт после перерыва.
"Не знаю, как сложится начало года, на каком уровне буду играть. Мне надо будет войти в ритм и по крайней мере подготовить всё для успешной концовки сезона", — цитирует Осаку пресс-служба US Open.
напомним, что причиной перерыва в карьере Осаки стало рождение дочери Шай.
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