Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Раджив Рам и Джо Солсбери - чемпионы US Open-2023 в парном разряде
Невероятная победа теннисистов
Фото: hindustantimes.com
Теннисисты Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания) стали чемпионами US Open – 2023 в парном разряде. Это третий подряд титул Рама и Солсбери на американском турнире серии "Большого шлема".
В финальном матче Рам и Солсбери (3) обыграли пару Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (6).
US Open-2023. Парный разряд
Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) - Рохан Бопанна(Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) 2:6, 6:3, 6:4
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Рам и Солсбери четыре раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бопанны и Эбдена три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Отметим, что помимо побед на US Open Рам и Солсбери являются чемпионами Australian Open — 2020.
Популярное сейчас
- Россияне для защиты от дронов ставят автомобильные шины на истребители Су-34. ФОТО
- Малиновский встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
- Первый мундиаль Англии: они считали себя фаворитом, но проиграли учителям, водителям и почтальонам
- Ига Швёнтек не защитит титул. Полячка вылетела из US Open-2023 на стадии 1/8-й финала
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО