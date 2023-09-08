Раджив Рам и Джо Солсбери - чемпионы US Open-2023 в парном разряде

Теннисисты Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания) стали чемпионами US Open – 2023 в парном разряде. Это третий подряд титул Рама и Солсбери на американском турнире серии "Большого шлема".

В финальном матче Рам и Солсбери (3) обыграли пару Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (6).

US Open-2023. Парный разряд

Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) - Рохан Бопанна(Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) 2:6, 6:3, 6:4

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 4 минуты. Рам и Солсбери четыре раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бопанны и Эбдена три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что помимо побед на US Open Рам и Солсбери являются чемпионами Australian Open — 2020.