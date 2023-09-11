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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп лишилась очков в рейтинге WTA

Теннис
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Румынская спортсменка лишилась места в классификации теннисисток

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп лишилась очков в рейтинге WTA

Фото: Noticias del Tenis

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Экс первая ракетка мира, двукратная победительница турниров "Большого шлема" румынская теннисистка Симона Халеп потеряла последние очки мирового рейтинга WTA и лишилась места в классификации теннисисток.

Напомним, Симона Халеп была дисквалифицирована до специального решения антидопинговой комиссии в сентябре 2022 года. Тогда в её анализах были обнаружены запрещённые препараты, которые, как показало расследование, могли попасть в её организм через спортивное питание, которое не было запрещено ВАДА. Теннисистка не выходила на корт с Открытого чемпионата США - 2022.

Халеп всё ещё находится в ожидании вердикта независимого суда, перед которым она представила свою защиту в конце июня 2023 года.

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В статье: теннис Симона Халеп
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