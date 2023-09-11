Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп лишилась очков в рейтинге WTA

Экс первая ракетка мира, двукратная победительница турниров "Большого шлема" румынская теннисистка Симона Халеп потеряла последние очки мирового рейтинга WTA и лишилась места в классификации теннисисток.

Напомним, Симона Халеп была дисквалифицирована до специального решения антидопинговой комиссии в сентябре 2022 года. Тогда в её анализах были обнаружены запрещённые препараты, которые, как показало расследование, могли попасть в её организм через спортивное питание, которое не было запрещено ВАДА. Теннисистка не выходила на корт с Открытого чемпионата США - 2022.

Халеп всё ещё находится в ожидании вердикта независимого суда, перед которым она представила свою защиту в конце июня 2023 года.