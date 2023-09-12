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Симона Халеп: Я сдала 200 анализов и все они были чистыми

Теннис
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Теннисистка подаст протест

Симона Халеп: Я сдала 200 анализов и все они были чистыми

Фото: Tennis365

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Румынская теннисистка, обладательница 24 титулов серии WTA Симона Халеп отреагировала на решение отстранить её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

"До 29 августа 2022 года я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещённых веществ — все они были чистыми. В преддверии сезона на кортах с твёрдым покрытием в 2022 году по рекомендации моей доверенной команды и физиотерапевта я скорректировала свои пищевые добавки. Ни один из перечисленных ингредиентов не содержал никаких запрещённых веществ, однако теперь мы знаем — и трибунал согласился — один из них был загрязнён роксадустатом. Меня заставили сдавать тесты почти еженедельно до начала 2023 года после первого положительного, и все они оказались отрицательными.

Несмотря на эти доказательства, ITIA выдвинуло обвинение только после того, как его экспертная группа узнала мою личность, в результате чего двое из трёх внезапно изменили своё мнение в пользу обвинений ITIA. ITIA полагалось исключительно на мнение этих экспертов, которые смотрели только на параметры моей крови, которые я поддерживаю в одном и том же диапазоне более 10 лет. Эта группа проигнорировала тот факт, что в моих образцах крови или мочи никогда не было обнаружено запрещённых веществ, за исключением одного положительного теста на роксадустат от 29 августа, который присутствовал на чрезвычайно низком уровне и который, учитывая мой отрицательный тест тремя днями ранее, мог быть вызван только случайным воздействием роксадустата", – написала Симона Халеп.

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В статье: Симона Халеп
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