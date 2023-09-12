Стэн Вавринка уступил Уго Умбер в матче Кубка Дэвиса

Французский теннисист, 36-я ракетка мира Уго Умбер обыграл трёхкратного обладателя титулов турниров серии "Большого шлема", ‎ 40-ю ракетку мира Стэна Вавринку в матче Франция – Швейцария на Кубке Дэвиса.

Кубок Дэвиса. АТР

Уго Умбер - Стэн Вавринка 6:4, 6:4

Матч в Манчестере продлился 1 час 29 минут. За время поединка Умбер выполнил пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. Вавринка четыре раза подал навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки. Эта победа помогла Уго Умберу выйти вперёд в личных встречах, теперь француз ведёт 2-1.

После окончания этой встречи счёт встречи Франция – Швейцария стал 2:0.