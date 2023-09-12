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Тренер Халеп: Я знаю честность Симоны, она никогда не принимала никаких запрещённых препаратов

Теннис
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Оправдания теннисистки продолжаются

Тренер Халеп: Я знаю честность Симоны, она никогда не принимала никаких запрещённых препаратов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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53-летний французский наставник Симоны Халеп Патрик Муратоглу потрясён новостью об отстранении своей подопечной в связи с нарушением антидопинговых правил.

"‎Я знаю честность Симоны и не сомневаюсь, что она никогда не принимала никаких запрещённых препаратов. Я просидел вместе с ней все два дня слушаний и не могу поверить, что трибунал принял такое решение на основании тех доказательств и аргументов, которые я услышал. Это было абсолютно несправедливо и неприемлемо по отношению к Симоне. Надеюсь, что Симона одержит победу в CAS, который является единственным трибуналом, не контролируемым ITIA. Надеюсь, что WTA, ATP и PTPA сделают всё возможное, чтобы изменить систему, которая разрушает карьеры невинных людей", – заявил Муратоглу в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Симона Халеп отстранена до октября 2026 года из-за обнаружения роксадустата в допинг-пробах спортсменки.

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В статье: Симона Халеп
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