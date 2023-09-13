Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Сан-Диего

Марта Костюк одержала победу на турнире WTA-500 в США. В матче первого круга она переиграла Магду Линетт из Польши.

WTA-500. Сан-Диего, США. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Магда Линетт (Польша) 6:2, 7:6(5)

Для украинки матч получился непростым, особенно второй сет. Костюк уступала со счётом 2:4, однако сумела вернуться в игру.

Матч продлился около двух часов.

Следующая соперница украинки определится в матче Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 7) - Лейла Фернандес (Канада, WC).