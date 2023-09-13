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Марта Костюк с победы стартовала на турнире в Сан-Диего
Украинка сумела вырвать победу
фото - Getty Images
Марта Костюк одержала победу на турнире WTA-500 в США. В матче первого круга она переиграла Магду Линетт из Польши.
WTA-500. Сан-Диего, США. Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Магда Линетт (Польша) 6:2, 7:6(5)
Для украинки матч получился непростым, особенно второй сет. Костюк уступала со счётом 2:4, однако сумела вернуться в игру.
Матч продлился около двух часов.
Следующая соперница украинки определится в матче Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 7) - Лейла Фернандес (Канада, WC).
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