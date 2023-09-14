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Илья Марченко в трехсетовом матче уступил Тоби Сэмюэлю

Теннис
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Тяжелый матч для украинского теннисиста

Илья Марченко в трехсетовом матче уступил Тоби Сэмюэлю

Новина українською

Илья Марченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира в США. В тяжелом матче он уступил представителю Великобритании Тоби Сэмюэлю.

Кэри, США. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Тоби Сэмюэл (Великобритания) 5:7, 7:6(6), 1:6

Поединок продолжался 2 часа 41 минуту. За это время Илья Марченко сделал 14 подач навылет, 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейкпоинтов. В свою очередь Семюел подал 9 эйсов, 5 двойных и совершил 7 брейкпоинтов.

Для 21-летнего Тоби Сэмюэля это первый четвертьфинал на турнире серии ATP Challenger Tour.

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В статье: Илья Марченко
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