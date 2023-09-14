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Сборная Украины проиграла Германии в 1/8 финала ЧЕ-2023 по настольному теннису
Наша команда не смогла выиграть ни единого матча
Фото: Sport.ua
14 сентября состоялся матч 1/8 финала ЧЕ-2023 по настольному теннису между сборными Германии и Украины.
Победу в этой встрече одержали номинальные хозяева матча.
Ярослав Жмуденко, Евгений Прищепа, Антон Лимонов проиграли свои матчи. В 1/4 финала сборная Германии встретится с командой Хорватии, а украинская команда покидает чемпионат Европы.
Напомним, что в шведском Мальме с 10 по 17 сентября проходит командный чемпионат Европы по настольному теннису.
На чемпионате Европы определятся команды, которые в феврале 2024 сыграют на чемпионате мира в южнокорейском Пусане.
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