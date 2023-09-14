  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сборная Украины проиграла Германии в 1/8 финала ЧЕ-2023 по настольному теннису
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины проиграла Германии в 1/8 финала ЧЕ-2023 по настольному теннису

Теннис
(1 голосов)

Наша команда не смогла выиграть ни единого матча

Сборная Украины проиграла Германии в 1/8 финала ЧЕ-2023 по настольному теннису

Фото: Sport.ua

Новина українською

14 сентября состоялся матч 1/8 финала ЧЕ-2023 по настольному теннису между сборными Германии и Украины.

Победу в этой встрече одержали номинальные хозяева матча.

Ярослав Жмуденко, Евгений Прищепа, Антон Лимонов проиграли свои матчи. В 1/4 финала сборная Германии встретится с командой Хорватии, а украинская команда покидает чемпионат Европы.

Напомним, что в шведском Мальме с 10 по 17 сентября проходит командный чемпионат Европы по настольному теннису.

На чемпионате Европы определятся команды, которые в феврале 2024 сыграют на чемпионате мира в южнокорейском Пусане.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович: Соскучился по игре Джоковича и Федерера
yellow-arrow
Кубок Дэвиса. Украина с ничейным счетом завершает первый игровой день с Колумбией
yellow-arrow
Илья Марченко в трехсетовом матче уступил Тоби Сэмюэлю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде