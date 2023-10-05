Ник Кирьос: Джокович — лучший теннисист в истории, его недооценивают

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о первой ракетке мира, сербе Новаке Джоковиче.

"Думаю, что Новак — лучший теннисист в истории. Он выиграл 24 турнира "Большого шлема", а впереди у него, как мне кажется, ещё несколько побед на ТБШ. Это безумие. Не думаю, что он получает заслуженное признание. Впечатляют не только его результаты, но и спортивное долголетие. Он находится в туре уже почти 20 лет и всё ещё играет на высоком уровне", — приводит слова Кирьоса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Майка Тайсона Hotboxin'.

Напомним, Новак Джокович является рекордсменом по количеству титулов на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде среди мужчин и женщин наравне с Маргарет Корт.