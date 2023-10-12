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Маттео Берреттини снялся с турнира в Стокгольме
Он не играл после страшной травмы на US Open
Фото: Ubitennis
Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 16 по 22 октября.
27-летний Берреттини не выходил на корт с Открытого чемпионата США-2023, во втором круге которого получил неприятную травму. Напомним, Берреттини подвернул ногу в концовке второго сета и рухнул на корт, держась за ногу. Маттео не смог продолжить матч и покинул стадион на инвалидной коляске.
В данный момент Берреттини занимает 64-ю строчку в рейтинге ATP. Маттео также заявлен на грядущий турнир категории ATP-500 в Вене (Австрия), на данный момент точно неизвестно, примет ли он в нём участие. Соревнования пройдут с 23 по 29 октября.
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