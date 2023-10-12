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Цуренко узнала соперницу в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу
Украинка сыграет против Барборы Крейчиковой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) узнала соперницу в 1/4-й финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В 3-м раунде украинка сыграет против 18-й ракетки мира из Чехии Барборы Крейчиковой, которая в 1/8-й финала обыграла Петру Мартич (Хорватия, WTA 45) в двух сетах за 1 час и 27 минут.
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Цуренко играла с Барборой всего 1 раз. В 2023 году украинка выиграла у чешки на старте Ролан Гаррос.
Напомним, что в 1/8-й финала турнира в Китае
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