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Цуренко узнала соперницу в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу

Теннис
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Украинка сыграет против Барборы Крейчиковой

Цуренко узнала соперницу в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) узнала соперницу в 1/4-й финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 3-м раунде украинка сыграет против 18-й ракетки мира из Чехии Барборы Крейчиковой, которая в 1/8-й финала обыграла Петру Мартич (Хорватия, WTA 45) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

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Цуренко играла с Барборой всего 1 раз. В 2023 году украинка выиграла у чешки на старте Ролан Гаррос.

Напомним, что в 1/8-й финала турнира в Китае Леся Цуренко за 2 часа обыграла Донну Векич.

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В статье: теннис Леся Цуренко Барбора Крейчикова
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