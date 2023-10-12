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Илья Марченко пробился в третий круг турнира в Братиславе

Теннис
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Волевая победа в исполнении украинца

Илья Марченко пробился в третий круг турнира в Братиславе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Илья Марченко сумел пробиться в следующий раунд турнира в Словакии. В матче второго круга украинец обыграл хозяина соревнований Норберта Гомбоша.

Братислава, Словакия. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Норберт Гомбош (Словакия) 4:6, 6:3, 7:5

Для Марченко эта победа стала второй в пяти очных встречах.

Марченко проведёт третий четвертьфинал в текущем сезоне.

Следующим соперником украинца будет Йорис де Лоре (Бельгия), с которым они уже играли в 2017 году.

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В статье: Илья Марченко
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