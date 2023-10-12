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ФОТО. Роджер Федерер прилетел на Мастерс в Шанхай
Там состоится церемония чествования
Getty Images/Global Images Ukraine
20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел в Шанхай (Китай).
13 октября в рамках турнира серии "Мастерс", между четвертьфинальными матчами состоится церемония чествования Федерера.
Отметим, что Федерер является двукратным чемпионом турнира в Шанхае. Он выигрывал титулы в 2014 и 2017 годах.
Roger Federer arrived in Shanghai from Toyko this noon. He did promotion work with Wilson in the afternoon, and will spend time with his fans on the Center Court tomorrow. pic.twitter.com/sidgYoTlHN— Bendou Zhang???? (@BendouZhang) October 12, 2023
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