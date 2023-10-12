  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ФОТО. Роджер Федерер прилетел на Мастерс в Шанхай
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО. Роджер Федерер прилетел на Мастерс в Шанхай

Теннис
(1 голосов)

Там состоится церемония чествования

ФОТО. Роджер Федерер прилетел на Мастерс в Шанхай

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел в Шанхай (Китай).

13 октября в рамках турнира серии "Мастерс", между четвертьфинальными матчами состоится церемония чествования Федерера.

Отметим, что Федерер является двукратным чемпионом турнира в Шанхае. Он выигрывал титулы в 2014 и 2017 годах.

По теме
yellow-arrow
Винус Уильямс опубликовала фото в элегантном платье
yellow-arrow
Илья Марченко пробился в третий круг турнира в Братиславе
yellow-arrow
Цуренко узнала соперницу в четвертьфинале турнира в Чжэнчжоу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде