Илья Марченко выбывает из турна в Братиславе на пути к полуфиналу

Илья Марченко покидает "челленджер" в Словакии. В четвертьфинальном матче он уступил представителю Бельгии Йорису де Лоре.

Братислава, Словакия. Четвертьфинал

Илья Марченко (Украина) - Йорис де Лоре (Бельгия) 3:6, 6:3, 6:7(2)

Для теннисистов эта встреча стала второй в карьере. Благодаря этой победе бельгиец повел 2:0.

Напомним, Марченко провёл третий четвертьфинал в этом году: в марте украинец дошёл до полуфинала на "челленджере" в Пуэрто-Вальярте, а в июле выиграл титул на "челленджере" в Салинасе.