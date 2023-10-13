  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Илья Марченко выбывает из турна в Братиславе на пути к полуфиналу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Илья Марченко выбывает из турна в Братиславе на пути к полуфиналу

Теннис
(1 голосов)

Украинец не смог одолеть соперника в трехсетовом матче

Илья Марченко выбывает из турна в Братиславе на пути к полуфиналу

Новина українською

Илья Марченко покидает "челленджер" в Словакии. В четвертьфинальном матче он уступил представителю Бельгии Йорису де Лоре.

Братислава, Словакия. Четвертьфинал

Илья Марченко (Украина) - Йорис де Лоре (Бельгия) 3:6, 6:3, 6:7(2)

Для теннисистов эта встреча стала второй в карьере. Благодаря этой победе бельгиец повел 2:0.

Напомним, Марченко провёл третий четвертьфинал в этом году: в марте украинец дошёл до полуфинала на "челленджере" в Пуэрто-Вальярте, а в июле выиграл титул на "челленджере" в Салинасе.

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко не смогла доиграть матч с Крейчиковой
yellow-arrow
Болгария не сможет принять турнир ATP-250, отменённый в Израиле
yellow-arrow
Винус Уильямс не сыграет на Australian Open - 2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Илья Марченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде