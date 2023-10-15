  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер: Стараюсь посещать тренажерный зал четыре раза в неделю
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер: Стараюсь посещать тренажерный зал четыре раза в неделю

Теннис
(1 голосов)

Машина

Федерер: Стараюсь посещать тренажерный зал четыре раза в неделю

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер рассказал, как проводит время после завершения профессиональной карьеры и занимается ли теннисом в повседневной жизни.

Как поддерживает физическую форму после завершения карьеры

– Я пытаюсь посещать тренажерный зал четыре раза в неделю, и я не могу поверить, что это у меня выходит. Дома я установил несколько тренажеров, полученных буквально на следующей неделе после прошлогоднего Кубка Лейвера в Лондоне. Так что после завершения карьеры у меня наконец-то появился тренажерный зал. Несколько странно было иметь его, когда я уже кончил играть, но теперь мне приходится им пользоваться и я это делаю постоянно. Я уже не так много играю в теннис, поэтому мне приходится быть внимательнее к тому, что я ем и т.д. К тому же, в будущем я хотел бы играть выставочные матчи, поэтому должен оставаться в форме.

О том, как следит за результатами в теннисе

– Я слежу за результатами практически каждый день. Мне нравится видеть, что происходит в Туре. В основном это хайлайты, иногда я захожу на YouTube и смотрю четырех- или пятиминутные хайлайты, чтобы получше почувствовать матч. Мне тяжело смотреть матчи, просто потому, что у меня нет времени, если честно. С детьми и всем происходящим в моей жизни мне трудно сказать: "Хорошо, сегодня я посмотрю этот матч".

Например, когда был финал Уимблдона, я буквально посмотрел лишь пару геймов того дня, потому что мы играли с детьми и занимались разными делами. Потом я быстро зашел проверить, что там происходит. Конечно, мне было интересно, я время от времени проверял счет, но сидеть на месте мне тяжело. Я был счастлив, что их матч получился таким же замечательным, как всегда, и мне нравится, когда из игр выходят замечательные истории – сказал он.

По теме
yellow-arrow
Снигур, Ястремская и Байндль получили соперниц в первом круге Клуж-Напоки
yellow-arrow
Американка Пегула выиграла турнир WTA 250 в Сеуле
yellow-arrow
Костюк провожает французское лето на побережье моря в Ницце. Фото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде