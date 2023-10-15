Федерер: Стараюсь посещать тренажерный зал четыре раза в неделю

Легенда мирового тенниса, швейцарец Роджер Федерер рассказал, как проводит время после завершения профессиональной карьеры и занимается ли теннисом в повседневной жизни.

Как поддерживает физическую форму после завершения карьеры

– Я пытаюсь посещать тренажерный зал четыре раза в неделю, и я не могу поверить, что это у меня выходит. Дома я установил несколько тренажеров, полученных буквально на следующей неделе после прошлогоднего Кубка Лейвера в Лондоне. Так что после завершения карьеры у меня наконец-то появился тренажерный зал. Несколько странно было иметь его, когда я уже кончил играть, но теперь мне приходится им пользоваться и я это делаю постоянно. Я уже не так много играю в теннис, поэтому мне приходится быть внимательнее к тому, что я ем и т.д. К тому же, в будущем я хотел бы играть выставочные матчи, поэтому должен оставаться в форме.

О том, как следит за результатами в теннисе

– Я слежу за результатами практически каждый день. Мне нравится видеть, что происходит в Туре. В основном это хайлайты, иногда я захожу на YouTube и смотрю четырех- или пятиминутные хайлайты, чтобы получше почувствовать матч. Мне тяжело смотреть матчи, просто потому, что у меня нет времени, если честно. С детьми и всем происходящим в моей жизни мне трудно сказать: "Хорошо, сегодня я посмотрю этот матч".

Например, когда был финал Уимблдона, я буквально посмотрел лишь пару геймов того дня, потому что мы играли с детьми и занимались разными делами. Потом я быстро зашел проверить, что там происходит. Конечно, мне было интересно, я время от времени проверял счет, но сидеть на месте мне тяжело. Я был счастлив, что их матч получился таким же замечательным, как всегда, и мне нравится, когда из игр выходят замечательные истории – сказал он.