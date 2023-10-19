Ник Кирьос покинул рейтинг АТР

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос с этой недели официально не занимает никакой строчки в рейтинге ATP.

У Кирьоса, который практически полностью пропустил текущий сезон, сгорели все очки, заработанные в 2022 году, одном из самых успешных сезонов австралийца, Ник выпал из рейтинга.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Сезон 2022 года стал для австралийца одним из самых успешных в карьере.