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Ник Кирьос покинул рейтинг АТР
Теннисист почти полностью пропустил сезон
Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос с этой недели официально не занимает никакой строчки в рейтинге ATP.
У Кирьоса, который практически полностью пропустил текущий сезон, сгорели все очки, заработанные в 2022 году, одном из самых успешных сезонов австралийца, Ник выпал из рейтинга.
В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP, проиграв в первом круге турнира в Штутгарте. Сезон 2022 года стал для австралийца одним из самых успешных в карьере.
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