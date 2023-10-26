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Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Глазго
Украинка в двух сетах обыграла Франсиску Жорже из Португалии
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) победила во втором круге турнира серии ITF60 в Глазго (Шотландия).
Третья сеяная украинка в двух сетах переиграла Франсиску Жорже из Португалии (№263 WTA).
Глазго. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) - Франсиска Жорже (Португалия) 7:6(4), 6:2
В следующем раунде Снигур сыграет против Тамиры Пашек (№396 WTA) или Кайсы Ринальдо Перссон (№399 WTA).
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