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Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Глазго

Теннис
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Украинка в двух сетах обыграла Франсиску Жорже из Португалии

Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Глазго

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№133 WTA) победила во втором круге турнира серии ITF60 в Глазго (Шотландия).

Третья сеяная украинка в двух сетах переиграла Франсиску Жорже из Португалии (№263 WTA).

Глазго. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Франсиска Жорже (Португалия) 7:6(4), 6:2

В следующем раунде Снигур сыграет против Тамиры Пашек (№396 WTA) или Кайсы Ринальдо Перссон (№399 WTA).

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В статье: теннис Дарья Снигур
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