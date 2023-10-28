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Украинка Снигур вышла в финал турнира ITF 60 в Глазго
Великолепная игра от Дарьи
Федерація тенісу України
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №133) вышла в финал турнира серии ITF 60 в Глазго (Шотландия). В матче 1/2 соревнований наша спортсменка победила представительницу Великобритании Гариерт Дарт (WTA №144).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу украинки. Поединок длился 1 час 28 минут.
В решающем поединке за главный титул соревнований наша теннисистка сыграет против представительницы Германии Моны Бартель (WTA №277). Матч состоится завтра, 29 октября, начало – в 12:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее итальянец Берреттини
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