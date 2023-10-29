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Украинка Снигур стала чемпионкой турнира ITF 60 в Глазго
Поздравляем с победой
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №133) победила в финале турнира серии ITF 60 в Глазго (Шотландия). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Германии Мону Бартель (WTA №277).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу нашей спортсменки. Поединок длился ровно 1 час.
По очным встречам у спортсменок паритет – 1-1. Для Дарьи этот титул стал первым на уровне ITF 60. Ранее Снигур побеждала только на турнирах ITF 100.
В понедельник украинка поднимется на 12 позиций в мировом рейтинге и будет занимать 121 место.
Напомним, что ранее экс-шестая ракетка мира
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