Украинка Снигур стала чемпионкой турнира ITF 60 в Глазго

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №133) победила в финале турнира серии ITF 60 в Глазго (Шотландия). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Германии Мону Бартель (WTA №277).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-4) в пользу нашей спортсменки. Поединок длился ровно 1 час.

По очным встречам у спортсменок паритет – 1-1. Для Дарьи этот титул стал первым на уровне ITF 60. Ранее Снигур побеждала только на турнирах ITF 100.

В понедельник украинка поднимется на 12 позиций в мировом рейтинге и будет занимать 121 место.