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Онс Жабер в двухсетовом матче обыграла Маркету Вондроушову
Для теннисистки это первая победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Представительница Туниса Онс Жабер обыграла чешку Маркету Вондроушову в матче Итогового турнира WTA.
Итоговый турнир WTA
Онс Жабер - Маркета Вондроушова 6:4, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой четыре эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Напомним, в первом матче Жабер уступила американке Кори Гауфф. Вондроушова, в свою очередь, в первом матче уступила представительнице Польши Иге Швёнтек.
Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.
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