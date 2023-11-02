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Онс Жабер в двухсетовом матче обыграла Маркету Вондроушову

Теннис
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Для теннисистки это первая победа

Онс Жабер в двухсетовом матче обыграла Маркету Вондроушову

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представительница Туниса Онс Жабер обыграла чешку Маркету Вондроушову в матче Итогового турнира WTA.

Итоговый турнир WTA

Онс Жабер - Маркета Вондроушова 6:4, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Жабер сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой четыре эйса, 11 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, в первом матче Жабер уступила американке Кори Гауфф. Вондроушова, в свою очередь, в первом матче уступила представительнице Польши Иге Швёнтек.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.

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В статье: Онс Жабер Маркета Вондроушова
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