Швентек победила Жабер и уверенно вышла в полуфинал Итогового турнира

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Швентек успешно завершила выступления на групповой стадии Итогового турнира 2023.

В третьем поединке на соревнованиях она одолела представительницу Туниса Онс Жабер (WTA №7). Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) в пользу польки, в активе которой 1 подача на вылет, 15 виннеров, 5 из 10 использованных брейков, 4 из 5 отыгранных брейков, 11 невынужденных и 1 двойная ошибка.

По очным противостояниям счет 5-2 в пользу Иги. Эта победа стала девятой подряд для Швентек, в этом сезоне она 13 раз доходила до стадии полуфинала соревнований.

В борьбе за финал Итогового турнира полька сыграет против Арины Соболенко (WTA №1). Матч состоится завтра, 5 ноября, ориентировочное начало – 01:30 по киевскому времени.