  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Швентек победила Жабер и уверенно вышла в полуфинал Итогового турнира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швентек победила Жабер и уверенно вышла в полуфинал Итогового турнира

Теннис

Ига работает на стиле

Швентек победила Жабер и уверенно вышла в полуфинал Итогового турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Швентек успешно завершила выступления на групповой стадии Итогового турнира 2023.

В третьем поединке на соревнованиях она одолела представительницу Туниса Онс Жабер (WTA №7). Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) в пользу польки, в активе которой 1 подача на вылет, 15 виннеров, 5 из 10 использованных брейков, 4 из 5 отыгранных брейков, 11 невынужденных и 1 двойная ошибка.

По очным противостояниям счет 5-2 в пользу Иги. Эта победа стала девятой подряд для Швентек, в этом сезоне она 13 раз доходила до стадии полуфинала соревнований.

В борьбе за финал Итогового турнира полька сыграет против Арины Соболенко (WTA №1). Матч состоится завтра, 5 ноября, ориентировочное начало – 01:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Стали известны имена всех участников Итогового турнира АТР 2023
yellow-arrow
Пириж. Димитров обыграл Хуркача на пути к полуфиналу турнира в Париже
yellow-arrow
Циципас вышел в полуфинал Мастерса в Париже
Онс Жабер Итоговый чемпионат WTA Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде