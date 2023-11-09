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Снова травма. Стэн Вавринка снялся с турнира в Метце

Теннис

Теннисист не смог доиграть матч

Снова травма. Стэн Вавринка снялся с турнира в Метце

Новина українською
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не сумел выйти в четвертьфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Метце (Франция).

Швейцарец выиграл первый сет со счётом 6:3, а при двойном матчболе на тай-брейке второго сета подвернул ногу, проиграл партию французу Люке Ван Ашу – 6:7 (6:8) — и снялся. Соперники провели на корте 1 час 44 минуты.

Вавринка восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Ван Аш выполнил три эйса, допустил три двойные ошибки и взял одну подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Метце Ван Аш сыграет с соотечественником Пьер-Югом Эрбером, получившим уайлд-кард от организаторов.

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