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Стала известна дата возвращения Наоми Осаки в тур WTA

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Японская тенниситка написала, какой турнир станет первым для неё

Стала известна дата возвращения Наоми Осаки в тур WTA

Фото: Forbes

Новина українською
Новина українською

Экс первая ракетка мира, победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде, японская теннисистка Наоми Осака вернётся в тур WTA на турнире Brisbane International, который стартует 31 декабря 2023 года в Австралии.

"Я очень рада вернуться на корт и принять участие в соревнованиях. Мне всегда нравится начинать сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения", — цитирует Осаку пресс-служба WTA.

Напомним, Наоми Осака сделала перерыв в профессиональной карьере из-за беременности, о которой стало известно в начале января 2023 года.

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