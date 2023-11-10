Стала известна дата возвращения Наоми Осаки в тур WTA

Экс первая ракетка мира, победительница четырёх турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде, японская теннисистка Наоми Осака вернётся в тур WTA на турнире Brisbane International, который стартует 31 декабря 2023 года в Австралии.

"Я очень рада вернуться на корт и принять участие в соревнованиях. Мне всегда нравится начинать сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения", — цитирует Осаку пресс-служба WTA.

Напомним, Наоми Осака сделала перерыв в профессиональной карьере из-за беременности, о которой стало известно в начале января 2023 года.