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Серена Уильямс: У Хэмилтона уже должно было быть девять титулов
Теннисистка является поклонницей Формулы-1
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на недавнее заявление руководителя команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольфа о пилоте команды, семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне.
"У него уже должно было быть девять титулов. Но позвольте мне промолчать", — написала легенда тенниса в социальных сетях.
Льюис присоединился к "Мерседесу" перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и помог ей победить в восьми розыгрышах Кубка конструкторов. Первый титул Хэмилтон завоевал с "Маклареном".
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