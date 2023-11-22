Стэн Вавринка раскритиковал организаторов ТБШ

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка жёстко раскритиковал политику доходов турниров "Большого шлема".

"Они возвращают в теннис недостаточно средств по сравнению с теми доходами, которые выручают. У них слишком много власти, потому что они зарабатывают так много денег.

На турнирах "Большого шлема" пишется история тенниса. Это самые богатые структуры, которые мало перераспределяют свои доходы.

Доходы от турниров "Большого шлема" сейчас очень важны, а проценты, возвращаемые игрокам, просто смехотворны. Они практически не увеличились. ТБШ отталкиваются только от своих интересов, интересов своих стран и их федераций. В этом положении мы застряли до того момента, когда игроки скажут "стоп".

Проблема тенниса в том, что существует слишком много структур, слишком много разных организаций, которые заботятся только о собственных интересах", — приводит слова Вавринки L'Equipe.