Доходы женского спорта превысят $ 1 млрд в 2024 году

Аудит-консалтинговая компания Deloitte провела исследование доходов женского спорта элитного уровня. Согласно его результатам в 2024 году они впервые превысят $ 1 млрд, сообщает Reuters.

По данным Deloitte, прогнозируемая выручка в размере $ 1,28 млрд состоит из доходов от матчей, трансляций и коммерческой деятельности.

"Женский спорт всё чаще рассматривается как уникальный продукт, который всё сильнее отличается от мужского элитного спорта. Этот всплеск вовлечённости болельщиков и инвесторов ведёт к появлению новых и улучшенных возможностей для клубов и лиг", — сказала руководитель отдела анализа группы спортивного бизнеса Deloitte Дженнифер Хаскель.

Прогнозируется, что футбол и баскетбол будут самыми прибыльными видами спорта для женщин в 2024 году, составляя 71% общего мирового дохода.