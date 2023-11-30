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Доходы женского спорта превысят $ 1 млрд в 2024 году
Футбол и баскетбол могут стать самыми прибыльными видами спорта
Фото: sport.ru
Аудит-консалтинговая компания Deloitte провела исследование доходов женского спорта элитного уровня. Согласно его результатам в 2024 году они впервые превысят $ 1 млрд, сообщает Reuters.
По данным Deloitte, прогнозируемая выручка в размере $ 1,28 млрд состоит из доходов от матчей, трансляций и коммерческой деятельности.
"Женский спорт всё чаще рассматривается как уникальный продукт, который всё сильнее отличается от мужского элитного спорта. Этот всплеск вовлечённости болельщиков и инвесторов ведёт к появлению новых и улучшенных возможностей для клубов и лиг", — сказала руководитель отдела анализа группы спортивного бизнеса Deloitte Дженнифер Хаскель.
Прогнозируется, что футбол и баскетбол будут самыми прибыльными видами спорта для женщин в 2024 году, составляя 71% общего мирового дохода.
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