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Катерина Володько, отдав 3 гейма, вышла в четвертьфинал турнира в Словакии
Теннисистка провела идеальный матч
Фото: Enerskin
Катерина Володько вышла в 1/4 финала турнира ITF W60 в Словакии. Во втором круге соревнований она обыграла румынку Александру Каданцу-Игнатик.
ITF W60. Словакия
Катерина Володько — Александра Каданцу-Игнатик 6:0, 6:3
Украинка семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала четыре брейка и отыграла единственный брейк-поинт соперницы.
После этого матча счет в личных встречах с румынкой стал равный 1:1.
За выход в полуфинал Володько сыграет против победительницы матча Мона Бартель (Германия, 8) - Сара Бет Грей (Великобритания, Q).
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