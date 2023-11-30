Катерина Володько, отдав 3 гейма, вышла в четвертьфинал турнира в Словакии

Катерина Володько вышла в 1/4 финала турнира ITF W60 в Словакии. Во втором круге соревнований она обыграла румынку Александру Каданцу-Игнатик.

ITF W60. Словакия

Катерина Володько — Александра Каданцу-Игнатик 6:0, 6:3

Украинка семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки, сделала четыре брейка и отыграла единственный брейк-поинт соперницы.

После этого матча счет в личных встречах с румынкой стал равный 1:1.

За выход в полуфинал Володько сыграет против победительницы матча Мона Бартель (Германия, 8) - Сара Бет Грей (Великобритания, Q).