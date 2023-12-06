Доходы Наоми Осаки упали на 72 % в 2023 году

Доходы четырёхкратной чемпионки турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетки мира, японской теннисистки Наоми Осаки в 2023 году упали на 72% по сравнению с прошлым, сообщает издание Sportico с опорой на собственные рейтинги.

Они составили ровно $ 15 млн. В 2022 году сразу несколько авторитетных изданий назвали Осаку самой высокооплачиваемой спортсменкой мира с доходом в более $ 50 млн.

Осака полностью пропустила сезон-2023, так как в июле впервые стала мамой. У Наоми и рэп-исполнителя Cordae родилась дочь, которую назвали Шей.