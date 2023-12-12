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33-я ракетка мира Кей Нисикори пропустит Australian Open — 2024
Теннисист заявил, что будет не готов к этому турниру
Фото: globallookpress.com
Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира 33-летний японский теннисист Кей Нисикори подтвердил, что не выступит на Australian Open 2024 года.
"Думаю, я не буду готов к Открытому чемпионату Австралии. Сейчас моя цель — сыграть на челленджерах в США, а затем выступить в Индиан-Уэллсе и Майами. Я хочу вернуться на корт в феврале или марте. Я начинаю видеть свет в конце тоннеля", — приводит слова Нисикори Tennis Actu со ссылкой на Sports Hochi.
Напомним, Нисикори не играл с конца июля, он восстанавливается после травмы колена. В последний раз Кей выходил на корт в конце июля текущего года.
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