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33-я ракетка мира Кей Нисикори пропустит Australian Open — 2024

Теннис

Теннисист заявил, что будет не готов к этому турниру

33-я ракетка мира Кей Нисикори пропустит Australian Open — 2024

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира 33-летний японский теннисист Кей Нисикори подтвердил, что не выступит на Australian Open 2024 года.

"Думаю, я не буду готов к Открытому чемпионату Австралии. Сейчас моя цель — сыграть на челленджерах в США, а затем выступить в Индиан-Уэллсе и Майами. Я хочу вернуться на корт в феврале или марте. Я начинаю видеть свет в конце тоннеля", — приводит слова Нисикори Tennis Actu со ссылкой на Sports Hochi.

Напомним, Нисикори не играл с конца июля, он восстанавливается после травмы колена. В последний раз Кей выходил на корт в конце июля текущего года.

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