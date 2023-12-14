Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака попала на обложку журнала InStyle
Японская теннисистка пропустила сезон из-за рождения дочери
Фото: Forbes
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака украсила обложку номера глянцевого журнала InStyle, который вышел с заголовком "Возрождение чемпионки".
Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось сделать паузу в карьере.
Наоми собирается вернуться в тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup.
Naomi Osaka Is Back — and More Confident Than Ever https://t.co/OzqJW6XSRR pic.twitter.com/SMs0mWGgLz— InStyle (@InStyle) December 14, 2023
Популярное сейчас
- Ризнык: Когда вратарь пропускает пять мячей, трудно что-то говорить
- Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
- ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Ига Швёнтек раскритиковала календарь на 2024 год
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО