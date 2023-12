Наоми Осака попала на обложку журнала InStyle

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака украсила обложку номера глянцевого журнала InStyle, который вышел с заголовком "Возрождение чемпионки".

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось сделать паузу в карьере.

Наоми собирается вернуться в тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup.

Naomi Osaka Is Back — and More Confident Than Ever https://t.co/OzqJW6XSRR pic.twitter.com/SMs0mWGgLz