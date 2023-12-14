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Наоми Осака попала на обложку журнала InStyle

Теннис

Японская теннисистка пропустила сезон из-за рождения дочери

Наоми Осака попала на обложку журнала InStyle

Фото: Forbes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака украсила обложку номера глянцевого журнала InStyle, который вышел с заголовком "Возрождение чемпионки".

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось сделать паузу в карьере.

Наоми собирается вернуться в тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup.

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