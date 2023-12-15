Симона Халеп: Если срок дисквалификации не будет сокращён, то это станет концом моей карьеры

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп заявила, что сохранение четырёхлетнего срока дисквалификации положит конец её профессиональной карьере.

"Уже прошло больше года, и каждый день я переживаю это очень болезненно. У меня масса эмоций. Я была шокирована, когда получила письмо с положительным результатом теста на допинг. Я знаю, что не сделала ничего плохого. Знаю, что я чиста. Я всегда была против допинга. Четыре года — это очень большой срок в моём возрасте. Если срок дисквалификации не будет сокращён, не знаю, как я справлюсь. Вероятно, это станет концом моей карьеры", — приводит слова Халеп Euronews Romania.

Напомним, в сентябре текущего года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат.