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Симона Халеп прекратила сотрудничество с тренером

Теннис

Специалист заявил, что именно он виноват в этом

Симона Халеп прекратила сотрудничество с тренером

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прекратила сотрудничество с французским тренером Патриком Муратоглу и его командой специалистов.

Ранее румынская спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Муратоглу, с которым Халеп работала с весны 2022 года, взял на себя ответственность за попадание запрещённого препарата в организм теннисистки.

"Мне бы хотелось, чтобы Муратоглу высказался немного раньше. Мы уже какое-то время не сотрудничаем. Я всегда доверяла своим тренерам, но теперь моё доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, и смогу ли я снова доверять кому-то", — приводит слова Халеп Euronews Romania.

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