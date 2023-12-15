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Симона Халеп прекратила сотрудничество с тренером
Специалист заявил, что именно он виноват в этом
Фото: Tennis365
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прекратила сотрудничество с французским тренером Патриком Муратоглу и его командой специалистов.
Ранее румынская спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Муратоглу, с которым Халеп работала с весны 2022 года, взял на себя ответственность за попадание запрещённого препарата в организм теннисистки.
"Мне бы хотелось, чтобы Муратоглу высказался немного раньше. Мы уже какое-то время не сотрудничаем. Я всегда доверяла своим тренерам, но теперь моё доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, и смогу ли я снова доверять кому-то", — приводит слова Халеп Euronews Romania.
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