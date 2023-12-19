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Петра Квитова может пропустить Australian Open-2024
Один из спортивных порталов сообщил о беременности теннисистки
Getty Images/Global Images Ukraine
33-летняя чешская теннисистка Петра Квитова, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), может пропустить Открытый чемпионат Австралии по теннису, который пройдёт с 14 по 28 января 2024 года. Об этом сообщает чешский портал iSport.
Также спортивный портал опровергает домыслы фанатов о беременности теннисистки, однако предполагает, что после свадьбы со своим тренером Иржи Ванеком, состоявшейся 22 июля 2023 года, спортсменка может сменить приоритеты в пользу семьи.
Напомним, последним крупным турниром с участием Квитовой были соревнования в Пекине (Китай), где во втором круге теннисистка уступила россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 4:6, 5:7.
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