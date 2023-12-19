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Эмма Радукану начала сотрудничать со своим детским тренером

Теннис

Теннисистка пропустила довольно много из-за травмы

Эмма Радукану начала сотрудничать со своим детским тренером

Фото: WTA Tennis

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану объединилась с новым тренером перед стартом сезона 2024.

По данным британского The Times, им стал бывший игрок ATP-тура, 37-летний Ник Кавадей. Он недавно был замечен на тренировке Радукану в теннисном центре LTA, в Роухэмптоне.

Кавадей уже тренировал Радукану там же. Это происходило в период с 9 до 12 лет.

Напомним, Радукану практически полностью пропустила сезон 2023: она провела лишь девять матчей. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, "незначительные" операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе.

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