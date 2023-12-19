Эмма Радукану начала сотрудничать со своим детским тренером

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану объединилась с новым тренером перед стартом сезона 2024.

По данным британского The Times, им стал бывший игрок ATP-тура, 37-летний Ник Кавадей. Он недавно был замечен на тренировке Радукану в теннисном центре LTA, в Роухэмптоне.

Кавадей уже тренировал Радукану там же. Это происходило в период с 9 до 12 лет.

Напомним, Радукану практически полностью пропустила сезон 2023: она провела лишь девять матчей. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, "незначительные" операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе.