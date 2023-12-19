Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмма Радукану начала сотрудничать со своим детским тренером
Теннисистка пропустила довольно много из-за травмы
Фото: WTA Tennis
Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану объединилась с новым тренером перед стартом сезона 2024.
По данным британского The Times, им стал бывший игрок ATP-тура, 37-летний Ник Кавадей. Он недавно был замечен на тренировке Радукану в теннисном центре LTA, в Роухэмптоне.
Кавадей уже тренировал Радукану там же. Это происходило в период с 9 до 12 лет.
Напомним, Радукану практически полностью пропустила сезон 2023: она провела лишь девять матчей. Этой весной Эмме пришлось сделать две, по её словам, "незначительные" операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе.
Популярное сейчас
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Тренер Жироны: Мы знаем, что на Довбика можем отдать пас, а он может принять и создать
- Судаков, Пихаленок и другие: семь игроков УПЛ, которым нужно уйти в это межсезонье
- Все же не сыграют: Матч Костюк-Андреева отменен
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО