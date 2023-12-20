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Бывший тренер Федерера начал сотрудничать с Хольгером Руне

Теннис

Датчанин может существенно прибавить

Бывший тренер Федерера начал сотрудничать с Хольгером Руне

Фото: Tennis Majors

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Северин Люти, тренер завершившего карьеру 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Роджера Федерера, присоединился к команде восьмой ракетки мира, 20-летнего датского теннисиста Хольгера Руне.

Отметим, что ранее появилось подтверждение того, что Руне продолжит работу с шестикратным победителем турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира немецким теннисистом Борисом Беккером в 2024 году. То есть в команде Хольгера будет сразу два сильных специалиста.

В активе 20-летнего Руне четыре титула на уровне ATP, в том числе победа на прошлогоднем турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция).

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