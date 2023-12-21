Долгополов: Самый страшный день был, когда минометные снаряды упали совсем близко от нас

Экс-тринадцатая ракетка мира Александр Долгополов дал интервью BBC Radio 4 высказался о помощи Украине странами Запада.

"В последний год было очень тяжело на поле боя. Когда они обстреливают и подбираются очень близко, ты понимаешь, что они примерно знают, где ты находишься. В момент вылета снаряда ты слышишь это, потом несколько секунд, пока он летит - это похоже на громкий свист, — а потом ты чувствуешь удар и надеешься, что попадание придется не в верхнюю часть траншеи. Если снаряд падает в метре или более от вас, вы будете в порядке, потому что вы находитесь на полметра или метр под землей".

Последнее время Александр Долгополов проходил службу на запорожском направлении. Сейчас он вернулся в Киев и ожидает нового назначения. Отвечая на вопрос о том, каким атакам подвергалось его подразделение, Долгополов сказал: "В основном артиллерийский огонь и авиация, главная опасность исходит от них".

"Самый страшный день был, когда минометные снаряды упали совсем близко от нас. Обычно это беспорядочный огонь, и если тебя замечают, то стреляют два, три, пять раз, после чего забывают о тебе, если только снова не заметят. В этот момент ты просто пытаешься спрятаться и защитить себя. В тот раз обстрел был очень интенсивным, и в нас выпустили около 20 снарядов. Все они упали очень близко".

Долгополов рассказал о потерях среди своих побратимов, в том числе о грузинском солдате, который служил в его подразделении месяц назад. Еще один человек потерял ногу после обстрелов.

"Мы также часто слышим о гибели ребят из других подразделений и друзей друзей. Чем дольше это продолжается, тем больше людей погибает".

"Нам нужны вооружение и техника, чтобы выиграть эту войну - на данный момент, с математической точки зрения, мы находимся не в лучшем положении", — говорит Долгополов. "На поле боя у россии есть преимущество в большинстве вещей - больше людей, больше вооружения и больше артиллерийских снарядов".

"Достаточно ли усилий прилагает мировое сообщество? Я так не думаю. Думаю, это уже очевидно. Мы получаем недостаточно, недостаточно быстро, недостаточно много, это большая война, и нам нужно гораздо больше. Я думаю, Западу нужно проснуться и понять, что это проблема не только Украины. Необходимо принимать меры", - подводит итог Александр Долгополов.