Наоми Осака приступила к тренировкам в Австралии

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в социальных сетях написала, что уже прилетела в Брисбен (Австралия) и провела первую тренировку.

Осака опубликовала фото с корта, написав: "Счастливого Рождества".

Напомним, что 26-летняя Наоми собирается вернуться в WTA-тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup, который пройдёт с 28 декабря по 7 января.