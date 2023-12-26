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Наоми Осака приступила к тренировкам в Австралии
Японская теннисистка готовится к Australian Open-2024
фото - flashscore.com.ua
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в социальных сетях написала, что уже прилетела в Брисбен (Австралия) и провела первую тренировку.
Осака опубликовала фото с корта, написав: "Счастливого Рождества".
Напомним, что 26-летняя Наоми собирается вернуться в WTA-тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup, который пройдёт с 28 декабря по 7 января.
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