Марта Костюк сыграет в парном разряде Australian Open

Марта Костюк сыграет вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в парном Australian Open, с которой дошла в этом году на австралийском до полуфинала.

Напомним, что Костюк завершила 2023 год на первой строчке национального парного рейтинга, заняв 33-е место в мировой классификации.

Елена-Габриэла Русе является первой ракеткой Румынии в паре и занимает 37-е место в парном рейтинге WTA.