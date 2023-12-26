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Марта Костюк сыграет в парном разряде Australian Open

Теннис
Обновлено

Украинка будет играть в дуэте с румынкой

Марта Костюк сыграет в парном разряде Australian Open

фото - Getty Images

Новина українською

Марта Костюк сыграет вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в парном Australian Open, с которой дошла в этом году на австралийском до полуфинала.

Напомним, что Костюк завершила 2023 год на первой строчке национального парного рейтинга, заняв 33-е место в мировой классификации.

Елена-Габриэла Русе является первой ракеткой Румынии в паре и занимает 37-е место в парном рейтинге WTA.

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Australian Open Марта Костюк
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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