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Марта Костюк сыграет в парном разряде Australian Open
Украинка будет играть в дуэте с румынкой
фото - Getty Images
Марта Костюк сыграет вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в парном Australian Open, с которой дошла в этом году на австралийском до полуфинала.
Напомним, что Костюк завершила 2023 год на первой строчке национального парного рейтинга, заняв 33-е место в мировой классификации.
Елена-Габриэла Русе является первой ракеткой Румынии в паре и занимает 37-е место в парном рейтинге WTA.
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Источник:BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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