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Рафаэль Надаль сыграет в парном разряде турнира в Брисбене с Марком Лопесом
Ранее они становился победителем парного разряда теннисного турнира на летних Олимпийских играх 2016 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, помимо участия в одиночном разряде турнира в Брисбене, сыграет в Австралии в паре. Партнёром вернувшегося в тур теннисиста будет его соотечественник Марк Лопес.
Дуэт получил уайлд-кард от организаторов соревнований. Об этом в социальной сети X написал журналист Михал Самульский.
Вместе с Лопесом Надаль становился победителем парного разряда теннисного турнира на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда в финале испанцы нанесли поражение румынским теннисистам Флорину Мерге и Хоре Тецэу со счётом 6:2, 3:6, 6:4.
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