Сборная Великобритании обыграла Австралию в матче группового этапа United Cup

Cборная Великобритании одержала победу над Австралией в групповом этапе United Cup.

Напомним, что соревнования проходят в Перте (Австралия). Спортсмены из Британии выиграли две из трёх встреч в рамках матча с хозяевами турнира в группе C.

Сначала Кэмерон Норри обыграл Алекса де Минора (6:4, 2:6, 7:6 (7:2)), а Кэйти Бултер победила Айлу Томлянович (6:2, 6:4).

В парном разряде в миксте представители Австралии Сторм Хантер и Мэттью Эбден в двух сетах одержали победу над Кэйти Бултер и Нилом Скупски — 6:3, 7:6 (7:5).

Напомним, United Cup проходит в Австралии с 29 декабря по 7 января.