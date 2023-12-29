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Сборная Великобритании обыграла Австралию в матче группового этапа United Cup

Теннис

Австралия одержала победу лишь в одном матче

Сборная Великобритании обыграла Австралию в матче группового этапа United Cup

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Cборная Великобритании одержала победу над Австралией в групповом этапе United Cup.

Напомним, что соревнования проходят в Перте (Австралия). Спортсмены из Британии выиграли две из трёх встреч в рамках матча с хозяевами турнира в группе C.

Сначала Кэмерон Норри обыграл Алекса де Минора (6:4, 2:6, 7:6 (7:2)), а Кэйти Бултер победила Айлу Томлянович (6:2, 6:4).

В парном разряде в миксте представители Австралии Сторм Хантер и Мэттью Эбден в двух сетах одержали победу над Кэйти Бултер и Нилом Скупски — 6:3, 7:6 (7:5).

Напомним, United Cup проходит в Австралии с 29 декабря по 7 января.

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