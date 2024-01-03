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United Cup-2024. Стефанос Циципас обыграл канадца Стивена Диеза

Теннис

Грек одержал уверенную победу

United Cup-2024. Стефанос Циципас обыграл канадца Стивена Диеза

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На групповом этапе командного турнира United Cup — 2024 в Австралии шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Канады Стивена Диеза (314-й в рейтинге ATP).

United Cup — 2024

Стефанос Циципас — Стивен Диез 6:2, 6:3

Матч продлился 1 час 17 минут. Циципас в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Диеза три двойные ошибки.

Напомним, в группе В на командном турнире United Cup — 2024 соревнуются команды Чили, Канады и Греции. Соревнования в Австралии продлятся до 7 января.

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Стефанос Циципас
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