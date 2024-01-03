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United Cup-2024. Стефанос Циципас обыграл канадца Стивена Диеза
Грек одержал уверенную победу
фото - flashscore.com.ua
На групповом этапе командного турнира United Cup — 2024 в Австралии шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Канады Стивена Диеза (314-й в рейтинге ATP).
United Cup — 2024
Стефанос Циципас — Стивен Диез 6:2, 6:3
Матч продлился 1 час 17 минут. Циципас в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Диеза три двойные ошибки.
Напомним, в группе В на командном турнире United Cup — 2024 соревнуются команды Чили, Канады и Греции. Соревнования в Австралии продлятся до 7 января.
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