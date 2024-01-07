Рыбакина легко обыграла Сабаленко в финале турнира в Брисбене

Казахская теннисистка Елена Рыбакина (WTA №4) выиграла финальный матч турнира серии WTA 500 в Брисбене (Австралия). В решающем поединке за главный титул соревнований спортсменка одолела вторую ракетку планеты Арину Сабаленко.

Счет матча 2-0 (6-0;6-3) в пользу казашки, в активе которой 7 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 7 реализованных брейков, 0 из 1 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.

Для Елены этот титул стал шестым в карьере на уровне WTA. В очных встречах преимущество остается на стороне Сабаленко 6-4. В онлайн-рейтинге лучших теннисисток мира Рыбакина поднимется на 3-ю позицию.