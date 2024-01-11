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Наоми Осака: Думаю, что могу выиграть турнир Большого шлема в этом году
Японская теннисистка уверена, что может побороться за титул
Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака высказалась о своих шансах на победу на турнире "Большого шлема" после возвращения на соревнования.
"Не хочу давить на себя, но думаю, что могу выиграть турнир "Большого шлема" в этом году. Это длинный сезон, и я дополнила свой график новыми турнирами, чтобы иметь возможность больше играть. Думаю, что летом я буду в хорошем состоянии, чтобы бороться на харде", — приводит слова Осаки Tennis Majors.
Напомним, 5 июля прошлого года Осака впервые стала мамой, из-за чего ей пришлось взять паузу в карьере.
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