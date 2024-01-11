Энди Маррей назвал фаворитов Australian Open-2024

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей назвал основного фаворита грядущего Australian Open – 2024.

"Я уверен, когда начнётся Открытый чемпионат Австралии, этим парням будет нелегко обыграть Новака (Джоковича) в важных матчах, потому что некоторые из них попытаются сделать это в самый первый раз и выиграть мэйджор – тоже в самый первый раз.

В прошлом году Новак выиграл три турнира "Большого шлема" и проиграл эпический финал в пяти сетах на Уимблдоне. Я всё ещё верю в то, что он является фаворитом, он по-прежнему выглядит великолепно, но я бы предположил, что легче, вероятно, не станет.

Алькарас был в похожем положении перед Уимблдоном, тогда он уже выиграл один мэйджор, но на US Open он играл с Руудом, у которого опыта побед на ТБШ тоже пока нет. Совсем нелегко, когда ты пытаешься выиграть свой первый "Шлем", а против тебя играет тот, кто делал это 24 раза. Я думаю, на ментальном уровне это очень тяжело", — приводит слова Маррея Daily Mail.